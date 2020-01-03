SON DAKİKA HABERİ: Trump: Bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için bu adımı attık
SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Donald Trump, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "İran'da rejim değişiklği peşinde değiliz. Bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için bu adımı attık. Amerikalıları korumak için her adımı atmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
03.01.2020 - 23:30| Son Güncelleme : 03.01.2020 - 23:37
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