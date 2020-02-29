SON DAKİKA HABERİ: Trump'tan Patriot açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Trump, "Patriot'ları Erdoğan'la konuşuyoruz" dedi.

NTV Haber 29.02.2020 - 22:43 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 23:10

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Türkiye ABD'den Patriot istedi mi?

Türkiye ABD'den Patriot istedi mi?

son dakika haberi! ABD Başkanı Trump, Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuklarını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'ın basın odasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ABD Başkanı'na, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi gönderebileceğini söyledi. Siz Türk yetkililerle bu konuda bir iletişim halinde misiniz, Türkiye'ye Patriot göndermeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump'ın bu soruya yanıtı, "Tam da sormuş olduğun bu soruyu biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyoruz" oldu.

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