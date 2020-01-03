SON DAKİKA HABERİ: Trump: Yıllar önce öldürülmeliydi, ülkesinde de ondan korkanlar vardı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.



Trump, Twitter hesabından, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığı, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediği paylaşımını yaparak, İran'a müzakere için açık kapı bıraktı.

Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuşan Trump, "Yıllar önce öldürülmeliydi, ülkesinde de ondan korkanlar vardı. Süleymani Amerikalıların öldürülmesi için plan yapıyordu" mesajını paylaştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

