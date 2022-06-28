SON DAKİKA HABERİ: Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak bildirisi imzalandı

Son dakika haberi! Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı.



NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson katıldı.



Bildirinin imzalanması sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye tam destek sözü verdiğini belirterek, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi.

Ortak bildirinin imzalanması sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini desteklemeyi kabul ettiğini belirterek, mutabakatın üç ülkenin güvenlik tehditlerine karşı birbirine tam destek sağlayacağını içerdiğini söyledi.



Ortak bildiride alınan kararlar şöyle:

PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye’yle tam işbirliği.

Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle dayanışma sergilenmesi.



PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.



Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.



İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.



Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.



Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.



PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.



Türkiye’ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.



Finlandiya ve İsveç’in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.



Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.