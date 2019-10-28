SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Cenevre'de BM'yle görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi. Üç ülkenin başlattığı Astana süreci BM gözetiminde Cenevre'de ve devam ettiriliyor.

zarif çavuşoğlu lavrov.jpg
zarif çavuşoğlu lavrov.jpg

28.10.2019 - 16:34 Son Güncelleme : 28.10.2019 - 17:25

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