SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Cenevre'de BM'yle görüşecek
SON DAKİKA HABERİ: BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi. Üç ülkenin başlattığı Astana süreci BM gözetiminde Cenevre'de ve devam ettiriliyor.
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