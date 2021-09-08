SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ve Mısır heyetleri ikinci kez görüştü

Türkiye ve Mısır heyetleri arasında ikinci görüşmelerin Ankara'da gerçekleştirildiği açıklandı. Görüşmelerde taraflar ikili ilişkiler, Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz konularının ele alındığı aktarıldı. Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesine dair istişarelerin sürmesinde karar kıldıklarını vurguladı.

ntv.com.tr 08.09.2021 - 16:10

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye ve Mısır heyetleri ikinci kez görüştü

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlendiğini söyledi. 

Görüşmelerde, ikili konuların yanısıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuların ele alındığı aktarılırken, tarafların ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldıkları vurgulandı. 

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