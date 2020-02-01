SON DAKİKA HABERİ: Türkleri tahliye edecek uçak Çin'de

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki 32 Türk vatandaşı tahliye ediliyor. Wuhan kentinden tahliye edilen Türkleri yurda getirecek uçak havaalanına indi



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara’dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin’in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Saglık bakanlıgı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." denildi.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.