SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna parlamentosunda canlı bomba paniği

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna'da el bombası taşıyan bir kişi başbakanlık binasına girdi. Saldırganın el bombasının pimini çektiği ve binada patlatma tehditleri savurduğu belirtildi. Görgü tanıkları saldırganın, "Binadan dışarı sağ çıkmayacağım" dediğini söyledi.

04.08.2021 - 12:16 | Son Güncelleme : 04.08.2021 - 12:20

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna parlamentosunda canlı bomba paniği

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Ukrayna'da kimliğin belirsiz bir kişi başbakanlık binasına el bombasıyla girdi.

Saldırganın pimi çekilmiş bir el bombasını elinde tuttuğu ve oldukça agresif hareket ettiği belirtiliyor.

Saldırganın bombayı binanın içinde patlatmakla tehdit ettiği ifade ediliyor. Görgü tanıkları adamın "Binadan dışarı sağ çıkmayacağım" şeklinde bağırdığını söyledi.

Gelen ilk bilgiler el bombalı kişinin daha önce doğuda Rus yanlısı silahlı gruplara karşı çarpışmış eski bir asker olduğu yönünde. Güvenlik güçlerinin olay yerine hareket ettiği aktarıldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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