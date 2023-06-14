SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 59 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında sığınmacıları taşıyan gemi battı. Yaşanan olayda 59 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan açıklarında göçmen gemisi battı: 59 ölü
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Son dakika haberi! 

nanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 59 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Mora Yarımadası'nın Pilos açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Uluslararası sularda meydana gelen olayda 59 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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