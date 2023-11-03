SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi!

Ege Denizi'ndeki Yunanistan'ın Eğriboz Adası yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'ne göre sarsıntı 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin merkez üssünü Eğriboz Adası'ndaki Halkida kenti, büyüklüğünü ise 5,2 olarak açıkladı.

AKDENİZ'DE İKİNCİ DEPREM

Akdeniz'de bu sabah bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Kerpe Adası yakınlarındaki depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

Muğla'nın Datça ilçesine 160 kilometre uzaklıktaki sarsıntının 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...