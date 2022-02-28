SON DAKİKA HABERİ... Zelenski, Rus askerlerine seslendi: Silahlarınızı bırakıp gidin, hayatınızı kurtarın

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü. Ukrayna özel prosedürle derhal AB’ye alınmalı” diye konuştu. Zelenski, Rus askerlerine seslenirken, “Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın” ifadelerini kullandı. Zelenski, "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" şeklinde konuştu.

Haberler - ntv.com.tr 28.02.2022 - 12:36

SON DAKİKA HABERİ... Zelenski, Rus askerlerine seslendi: Silahlarınızı bırakıp gidin, hayatınızı kurtarın

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