SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü (Saldırgan yaşamına son verdi)

Son dakika haberi! ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bira fabrikasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan 5 kişiyi öldürdükten sonra yaşamına son verdi.



ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Trump, Beyaz Saray'da corona virüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.



Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.



Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişinin öldüğü bildirilmişti.



Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirilmiş ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istenmişti.



Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

