SON DAKİKA HABERİ: ABD’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi kararlar alınacak

SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Madrid'deki NATO zirvesinde İttifak'ın ortak güvenliği ve savunması için tarihi kararlar alınacak” denirken, "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde görüşecek" ifadeleri kullanıldı.

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 12:32

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi kararlar alınacak

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