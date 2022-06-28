SON DAKİKA HABERİ: ABD’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi kararlar alınacak
SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Madrid'deki NATO zirvesinde İttifak'ın ortak güvenliği ve savunması için tarihi kararlar alınacak” denirken, "Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde görüşecek" ifadeleri kullanıldı.
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