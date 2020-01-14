SON DAKİKA HABERİ: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Libya'daki taraflara konferans daveti
SON DAKİKA HABERİ: Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Sarrac'a ve General Hafter'e davette bulundu. Bununla birlikte; Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve diğer ülke temsilcilerinin konferansa katılabileceği bildirildi.
14.01.2020 - 16:19| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 16:29
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