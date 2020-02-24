SON DAKİKA HABERİ: Almanya Kassel'de kalabalığın üzerine araç sürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'nın Kassel kentinde karnaval sırasında kalabalığın üzerine araç sürüldü. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.

ntv.com.tr 24.02.2020 - 18:38 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 19:07

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Son dakika haberi! 
Almanya'nın Kassel kentine bağlı Volkmarsen kasabasında bir otomobil karnaval sırasında kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere  aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Tedbir amacıyla Volkmarsen'ın bağlı olduğu Hessen eyaletinde karnaval etkinlikleri iptal edildi. 

Alman polisi, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücünün 20-30 yaşları arasında olduğu belirtiliyor. 

Sürücünün kalabalığın arasına girerken gaza bastığı da iddia edildi. 

Alman polisi ise aracın kaza mı veya kasıtlı olarak mı kalabalığın arasına sürüldüğü konusunda bilgi vermedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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