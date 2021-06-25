SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı saldırganın şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 25.06.2021 - 21:29

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

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Son dakika haberi! Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, bazıları ağır en az 6 kişi yaralandı.

Polis, saldırganı yakaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, saldırganı bacağından vurarak durdurdu.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Çok sayıda ambulansın ve polis aracının olay yerine geldiği ifade edildi.

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