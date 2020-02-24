SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da kalabalığın üzerine araç sürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'nın Kassel kentinde karnaval sırasında kalabalığın üzerine araç sürüldü. Olayda 15 kişi yaralandı.

24.02.2020 - 17:39 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:58

almanya volksmarsen araç240220.jpg

Son dakika haberi! 
Almanya'nın Kassel kentine bağlı Volkmarsen kasabasında bir otomobil karnaval sırasında kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Alman polisi, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. 

Sürücünün kalabalığın arasına girerken gaza bastığı da iddia edildi. 

Alman polisi ise aracın kaza mı veya kasıtlı olarak mı kalabalığın arasına sürüldüğü konusunda bilgi vermedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...