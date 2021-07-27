SON DAKİKA HABERİ: Almanya’da kimya tesisinde patlama: Yaralılar var

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Almanya'nın batısındaki Leverkusen kentindeki kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi.



Kimya sanayi tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, kimya tesisini sarsan patlamanın bazı yaralanmalara neden olduğunu söyledi.



Currenta'dan bir sözcü Twitter’da yaptığı açıklamada, patlamanın atıkların yakıldığı sitenin bir bölümünde meydana geldiğini söylerken nedeninin bilinmediğini aktardı.



Alman hükümetinin sivil koruma kurumu patlama ile ilgili "aşırı tehlike" konusunda uyarıda bulundu.



Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti.



son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...