SON DAKİKA HABERİ: Almanya’da kimya tesisinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'nın batısındaki Leverkusen kentindeki kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi.



Kimya sanayi tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, kimya tesisini sarsan patlamanın bazı yaralanmalara neden olduğunu ve beş kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Currenta'dan bir sözcü Twitter’da yaptığı açıklamada, patlamanın atıkların yakıldığı sitenin bir bölümünde meydana geldiğini söylerken nedeninin bilinmediğini aktardı.



Alman hükümetinin sivil koruma kurumu patlama ile ilgili "aşırı tehlike" konusunda uyarıda bulundu.

'EVLERE GİRİN, KAPI VE PENCERELERİ KAPALI TUTUN'

Bölge polisi, ne kadar hasarın meydana geldiğinin henüz belli olmadığını ve çok sayıda acil durum personelinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Polis ayrıca halkı evlerine girmeleri, kapı ve pencereleri kapalı tutmaları konusunda uyardı.

BİRÇOK OTOYOL KAPATILDI

Patlamanın olduğu bölgenin yakınlardaki birçok otoyolun kapatıldığı bildirildi.

Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti.

son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...