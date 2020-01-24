SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da silahlı saldırı: En az 6 ölü

Son dakika haberi! Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Rot Am See kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

Alman Bild gazetesi silahlı saldırının yaşandığı Rot Am See kasabında en az 6 kişinin öldüğünü iddia etti.

Alman polisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği de belirtildi.



Saldırının olduğu binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...