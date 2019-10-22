Son dakika haberi! İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.
Bu sonucun ardından Başbakan Boris Johnson Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısının Avam Kamarası'ndaki ilerleyişini durduracağını açıkladı.
Tasarı bu akşam yapılan ilk oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.
SON DAKİKA HABERİ: Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe
Dünya
SON DAKİKA HABERİ: İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.
Son dakika haberi! İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi 308'e karşı 322 oyla reddedildi.