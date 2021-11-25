SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği’nden aşı sertifikası açıklaması

SON DAKİKA HABERİ:  Reuters'ın bir Avrupa Birliği Komisyonu üyesine dayandırdığı haberine göre, corona virüs aşı sertifikalarının tam aşılanmadan sonra 9 ay geçerli olmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 13:56

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa Birliği’nden aşı sertifikası açıklaması

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Reuters'ın bir Avrupa Birliği Komisyonu üyesine dayandırdığı haberine göre, corona virüse karşı iki doz aşı olanlara verilen sertifikaların 9 ay sonra geçerliliğini yitirmesinin tavsiye edildiği açıklandı. 

Kararın, sertifikaların geçerliliğinin sekiz mi yoksa dokuz ay mı sürmesi gerektiği konusunda uzun bir tartışmanın ardından alındığı belirtildi. 

Kaynak, destekleyici aşı yaptıran kişilerin sertifikalarının geçerlilik süresinin otomatik olarak uzatılacağını söylerken, takviye dozu olanların aşı sertifikalarının geçerliliğinin otomatik olarak uzatılacağı belirtildi. .

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...