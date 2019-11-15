SON DAKİKA HABERİ: Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı

Son dakika haberi! Irak'ın başkenti Bağdat’ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı belirtildi.



Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından da duyuldu.