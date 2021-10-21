SON DAKİKA HABERİ:Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin'le görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı  Austin'le bir araya geldi. Akar ve Austin, G20 zirvesi öncesi ayrıntılı bir görüşme yapılması gerekliliğini ele aldı.

Haberler 21.10.2021 - 20:59 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 21:07

SON DAKİKA HABERİ:Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Austin'le görüştü

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.

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