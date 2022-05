Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Finlandiya ve İsveçli mevkidaşları ile bu akşam görüşeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, birazdan toplantı marjında çalışma yemeği marjında her iki bakanla da görüşeceklerini ifade etti.



Çavuşoğlu, NATO üyeliği meselesinde Türkiye'nin tutumunun sebebinin gayet net olduğunu belirterek, "NATO bir birlik, uluslararası örgüt değil. NATO adı üstünde müttefiklik. Bu ne gerektirir? Bu sadece güvenlik meselesi değil, omuz omuza dayanışma gerektirir. Her alanda. Özellikle güvenlik konusunda bir tehdit olduğu zaman." değerlendirmesini yaptı.



İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." dedi.



Çavuşoğlu, öte yandan "Ayrıca PKK'yla mücadelemizden dolayı bize yönelik çok kısıtlamalar getirdi. Tüm bunları elbette açık bir şekilde kendileriyle de diğer müttefiklerimizle de görüşeceğiz. " ifadelerine yer verdi.



Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını başından bu yana desteklediğinin altını çizen Çavuşoğlu, geçmişte birçok NATO üyesinin, bazı üyelerin üyeliklerin karşı oldukları dönemde Türkiye'nin onların üyeliklerini desteklediğini hatırlattı.



Çavuşoğlu, "Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Bunlar, dün de dahil olmak üzere her gün saldırılar gerçekleştiriyor. Dün askerimiz şehit oldu. Bu kabul edilemez. Bizim müttefiklerimizin terör örgütlerini desteklemesi kabul edilemez." dedi.



Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi nedeniyle ihracat kısıtlamaları yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim savunma sanayimize, bizim müttefiklerimizden ithal ettiğimiz ürünlerde kısıtlamalar oldu." diye konuştu.



Çavuşoğlu, "Bu sebeple Türk halkının büyük bir kesimi bu ülkelerin üyeliklerine karşı. Çünkü bunlar PKK ve YPG terör örgütlerini destekleyen ülkeler. Bizlerden bu ülkelerin üyeliklerinin önüne geçmemizi ve engellememizi istiyorlar. Biz NATO müttefiklerimizle ve bu ülkelerle bu konuları konuşmalıyız." değerlendirmesini yaptı.