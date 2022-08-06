SON DAKİKA HABERİ: Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

SON DAKİKA HABERİ: Coronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ikinci bir negatif teste kadar Biden'ın izolasyonda kalacağı bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 06.08.2022 - 20:44 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 21:20

SON DAKİKA HABERİ: Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

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Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

Doktoru Kevin O'Connor'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye gönderdiği mektupta, Biden’ın testinin negatif çıktığı ve kendini çok iyi hissettiği kaydedildi.

Mektupta, “İhtiyaten tedbirli olmak için, ikinci testi negatif çıkana kadar Başkan sıkı izolasyon önlemlerine devam edecek.” denildi.

Covid-19 testi ilk olarak 22 Temmuz'da pozitif çıkan Biden, 5 günlük Paxlovid ilacı ile yapılan tedavinin ardından testlerin negatif çıkması üzerine 27 Temmuz’da işinin başına dönmüştü.

Doktor O'Connor, Covid-19 tedavisinde Paxlovid isimli ilacı kullanan hastaların küçük bir kısmında testlerin tekrar pozitife dönme durumu olduğuna işaret ederek, Biden'a da sık sık test yaptıklarını aktarmıştı. 30 Temmuz’da yapılan test sonucunun yine pozitif çıkması üzerine Biden tekrar karantinaya alınmıştı.

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