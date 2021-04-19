SON DAKİKA HABERİ: Bir İngiliz savaş gemisi Mayıs'ta Karadenize geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Son dakika haberi!

İngiliz basınında yer alan habere göre, Bir İngiliz savaş gemisi Mayıs'ta Karadenize geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Sunday Times gazetesinin haberinde üst düzey deniz kuvvetleri kaynaklarının aktardığına göre, İngiliz savaş gemilerinin Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ortasında Mayıs ayında Karadeniz'e doğru yola çıkacağı bildirildi.



Haberde gemilerin Karadenize konuşlanmasının Ukrayna ve İngiltere'nin NATO müttefikleri ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...