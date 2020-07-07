SON DAKİKA HABERİ: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esad rejimi İdlib'de savaş suçu işledi

SON DAKİKA HABERİ:  BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı. Komisyon, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığını bildirdi.

07.07.2020 - 15:08 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 15:12

SON DAKİKA HABERİ: BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esad rejimi İdlib'de savaş suçu işledi

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