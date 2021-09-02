SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu’ndan Afganistan açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından konuşan Bakan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, “Askeri uçaklar tahliye için kullanılabilir” derken, “Taliban’dan ve başka ülkelerden iş birliği talebi var” şeklinde konuştu.

AB İLE GÖÇ MUTABAKATI

AB'nin göçmenler ile ilgili siyasetiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, 'Biz para veririz, Afganları ülkede tutun gelmesinler' anlayışı olursa böyle bir işbirliği olmaz" derken, "Bir çok konuyu kapsayacak şekilde göç mutabakatını güncellememiz lazım. 'Basit formüller ya da anlayışlarla biz üstesinden geliriz' anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım" diye konuştu.