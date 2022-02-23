SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 16:52

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.

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