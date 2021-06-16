SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi’nde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti.



Hitabında Erdoğan, “Karabağ zaferi ile Kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı, bölgede barış umudu arttı” derken, “Kafkaslardaki barıştan yalnız Azerbaycan değil, Ermenistan da kazançlı çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

‘AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ, DÜNYA BİLSİN Kİ YARIN DA YANINDA OLACAĞIZ’

“Türkiye olarak Azerbaycan’ın yanındayız, dünya bilsin ki yarın da yanında olacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı. Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz" derken, "Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ Zaferinden kimse rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferidir" şeklinde konuşurken, "Bu yıl Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa'yı gelecek yıl da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak görmekten memnuniyet duyarız" dedi.



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