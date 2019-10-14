Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatarak, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, harekatın bölgesel ve küresel barış ile istikrara sunacağı katkıları da ifade etti.
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Anadolu AjansıDünya
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel/küresel barış ve istikrara sunacağı katkıları ifade etti.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.