SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya’da AB'ye mesaj: Somut adımlar atılması gerekiyor, Gümrük Birliği güncellenmeli

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ikili ilişkileri, bölgesel konuları, Türkiye - AB ilişkileri, Libya, Afganistan’dan çekilme süreci ve Filistin gibi konuları görüştüklerini belirtti.



Heyetler arası gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, “AB’nin somut adımlar atması gerekiyor, Gümrük Birliği güncellenmeli” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" derken, "Almanya olarak Türkiye ile yapıcı ilişkileri savunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Maas, "(Türkiye-AB ilişkileri) Geçen sene zor bir yıldı. Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor" dedi.



TURİZM GÖRÜŞMELERİ

"Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" diyen Çavuşoğlu, "15 yataklı otellere bile sertifikasyon verdik. PCR testi uygulamamızı genişlettik. Vaka sayılarımız her geçen gün düşüyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile turizm konusunu konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, müsteşarlarla da görüşmelerinin sürdüğünü, gerekli önlemlerin tamamen alınacağını, Alman turistleri Türkiye'ye beklediklerini bildirdi.

LİBYA’DAN ASKERLERİN ÇEKİLMESİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz” derken “İki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz" ifadelerini kullandı.



İKİLİ TİCARET 40 MİLYAR DOLARI GEÇECEK



‘Salgına rağmen karşılıklı ikili ticaretin 40 milyar doların üzerine çıkacağını görüyoruz’ ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Göç anlaşmamızın 60’ıncı yıl dönümü. Bu vesileyle Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'KOLTUK KRİZİ REKABETTEN ÇIKTI'

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in 'Kadın olduğum için koltuk verilmedi' ifadesi üzerine açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "AB ziyaretindeki koltuk krizi Konsey ve Komisyon arasındaki rekabetten dolayı çıktı" derken, " Von der Leyen'in kadın olduğum için yaşandı sözü doğru değildir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SEEHOFER İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.



Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Almanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Seehofer ile düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Seehofer'e bu yıl da Türkiye'nin uygulayacağı güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

ESKİ ŞANSÖLYE SCHRÖDER VE ESKİ MEVKİDAŞI GABRİEL İLE BİR ARAYA GELDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya'da eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gelmesinin ardından Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le video konferans yönetimiyle görüşmüştü. Çavuşoğlu, Seehofer'le görüşmesinin ardından eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya ziyaretimizde eski Şansölye Gerhard Schröder ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya geldik. Türkiye dostu bu iki tecrübeli siyasetçiyle Türk-Alman ilişkileri hakkında güzel bir sohbet yaptık" dedi.

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