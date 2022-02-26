SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a "operasyonları durdurun" çağrısı

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgulayıp askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Haberler 26.02.2022 - 15:55

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşı Lavrov'a "operasyonları durdurun" çağrısı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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