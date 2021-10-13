SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki terör örgütleri YPG/PKK saldırıları ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “Teröristlerin temizlenmesi için gerekeni yapacağız” dedi. "Saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var" diyen Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya bize verdiği sözü tutmadı, güvenlik için gereğini yaparız" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 12:28

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika i! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...