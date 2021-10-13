SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki terör örgütleri YPG/PKK saldırıları ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “Teröristlerin temizlenmesi için gerekeni yapacağız” dedi. "Saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var" diyen Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya bize verdiği sözü tutmadı, güvenlik için gereğini yaparız" dedi.
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