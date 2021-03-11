SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye mesajı

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Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek” dedi.



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Al Sani ile görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki ihtilafın çözümü çabalarında Katar'ın rolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



"Afganistan'da barışa giden yolda da Katar’la birlikte çalışacağız." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, güçlü iş birliğinin bölgesel barışa da hizmet ettiğine dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

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