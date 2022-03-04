SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 'taraflar Antalya'da buluşsun' önerisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “Hemen kalıcı ateşkes sağlanması çabamızı anlattık” derken, "Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" şeklinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'daki Diplomasi Forumunda bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Haberler 04.03.2022 - 16:19

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 'taraflar Antalya'da buluşsun' önerisi

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Son dakika haberi! 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, “Hemen kalıcı ateşkes sağlanması çabamızı anlattık” dedi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.

"Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" diyen Çavuşoğlu, "İnsani koridor önemli ama öncelik savaşın bitmesi. Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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