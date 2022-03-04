SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan 'taraflar Antalya'da buluşsun' önerisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, “Hemen kalıcı ateşkes sağlanması çabamızı anlattık” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.

"Türkiye'nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" diyen Çavuşoğlu, "İnsani koridor önemli ama öncelik savaşın bitmesi. Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye edeceğiz" şeklinde konuştu.



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