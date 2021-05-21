SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı’ndan ateşkes açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, "İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.



Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır.



Filistin’de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail’in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.



Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir.



Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin’e tam destek vermeye devam edecektir"

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas 11 gün süren bombardımanın ardından ateşkeste anlaştı.



İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması gündemiyle toplanmış, toplantıdan ateşkes kararı çıkmıştı.



Ateşkesin başlamasına saatler kala İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.



İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket atıldığı belirtildi.



Ateşkes, gece 02.00 itibarıyla başladı.



İSRAİL YÖNETİMİ DOĞRULAMIŞTI



İsrail yönetimi, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 232 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları sonlandırmak için Hamas ile ateşkes anlaşmasına varıldığını teyit etti.



Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin ön koşul olmaksızın kabul edilmesinin İsrail Güvenlik Kabinesi'nde oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi doğrulamıştı.



AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail’in ateşkes kararını bildirdiğini ifade eden Zuhri, “Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail’e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir” dedi.



Zuhri, İsrail’in sonunda saldırıyı durdurmak zorunda kaldığına vurgu yaparak şunları söyledi:



"Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine ‘geri dönerseniz döneriz!’ diyoruz.”

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