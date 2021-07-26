SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı’ndan Tunus açıklaması

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Tunus'ta yaşanan siyasi kriz üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.



Bakanlık, “Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz” dedi.



“Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır” diyen Dışişleri Bakanlığı, “Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Tunus'ta geçtiğimiz gün Başbakan Hişam el-Meşişi görevden alındı, meclisin tüm yetkileri donduruldu.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu. Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Gannuşi ise, "Bu açıkça anayasal bir darbedir. Parlamento ve hükümet görevinin başında" dedi.

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

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