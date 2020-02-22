SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni corona virüs açıklaması

Son dakika haberi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölü sayısının 2 bini geçtiği Coroba virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, kreditör ülkelere virüsle mücadele için daha fazla mali yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Afrika’da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...