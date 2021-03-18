SON DAKİKA HABERİ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan erken seçim tarihini açıkladı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan erken seçim tarihini açıkladı.

Paşinyan, erken seçimlerin 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önderliğindeki 'Benim Adımım Partisi' üyesi Romanos Petrosyan, erken parlamento seçimleri düzenleme kararının açıklanacağını belirtti.

Geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petrosyan, "Erken seçimlere hazırlanıyoruz. Erken seçim kararı ve tarihinin bugün veya yarın açıklanacağını düşünüyorum" demişti.

İSTİFA ÇAĞRILARIYLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞTI

Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ve Azeri güçleri arasında altı hafta süren çatışmayı durduran Rus aracılı ateşkesi kabul ettiği geçtiğimiz Kasım ayından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ



Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.



Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.



Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.



Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.



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