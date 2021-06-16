SON DAKİKA HABERİ: Fransa kısıtlamaları gevşetiyor

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Fransa, corona virüs karantinalarında gevşemeye giderek yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.



Ayrıca, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını bildirdi.

Başbakan Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, son 7 gün ortalama günlük vaka sayısının 3 bin 200'e düştüğünü belirtti.



Fransa’nın hiçbir bölgesinde salgın açısından endişeli bir durum olmadığının altını çizen Castex, bugüne kadar 30 milyondan fazla kişiye ilk doz aşının vurulduğunu hatırlattı.



Castex, "Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor." ifadesini kullandı.



Kalabalığın oluştuğu durumların, statların ve pazarların dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını açıklayan Castex, kapalı alanlarda ise maske takmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.



Castex, 23.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da 30 Haziran yerine 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu.



Jean Castex, ağustos sonuna kadar 35 milyon kişiye iki doz aşı uygulamayı hedeflediklerini belirtti.

FRANSA'DA CORONA VİRÜS



Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 235 yeni vaka kaydedildi.



Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 76 kişi hayatını kaybetti, salgında toplam ölü sayısı 110 bin 563'e çıktı.



Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 235 artışla 5 milyon 744 bin 589'a yükseldi.



Hastanelerde 1952'si yoğun bakımda olmak üzere, 12 bin 8 kişinin tedavisi devam ediyor.



Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 30 milyon 764 bin 968'e ulaştı, bunlardan 16 milyon 554 bin 449'una ikinci doz uygulandı.



Öte yandan ülkede 12-18 yaşındaki gençler, ebeveynlerinin onayıyla Kovid-19 aşısı vurulabiliyor.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 vakalarının yüzde 2-4'ünü Hindistan varyantının oluşturduğunu belirterek "Bunun az olduğunu söyleyeceksiniz ancak bu birkaç hafta önceki İngiltere'nin durumu" dedi.



Veran, Fransızların tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

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