SON DAKİKA HABERİ: Hollandalı ünlü gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ: Geçtiğimiz hafta, akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Hollanda'nın tanınmış gazeteci ve televizyon programcılarından Peter R. de Vries’in hayatını kaybettiği açıklandı.

ntv.com.tr 15.07.2021 - 15:07

SON DAKİKA HABERİ: Hollandalı ünlü gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti

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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğrayan Hollandalı gazeteci Peter R. de Vries’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayda, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, savcılık ve polis yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında, Vries'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu belirtmişti. 

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı" demiş, Amsterdam Polis Şefi Frank Paauw, üç şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti. 

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.
 
De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

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