SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı, uzayda 13 deney gerçekleştirecek.

SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuştu

Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile konuştu

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SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı - 1

Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun toplamda 36 saat sürmesi bekleniyor. Yolculuk sonunda astronotları taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yarın saat 13.15'te kenetlenecek. Astronotlar burada 14 gün boyunca bilimsel araştırmalar yapacak. .

SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı - 2

DÜN ERTELENMİŞTİ

SpaceX, dün Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak'a ertelendiğini duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı - 3

ASTRONOTLAR AİLELERİYLE VEDALAŞTI

Aileler fırlatma rampası yakınlarında toplandı. Bölgeye helikopterle gelen astronotlar hep birlikte poz verdi. Türkiye'nin ilk astronotu Havacı Albay Alper Gezeravcı helikopterden inişinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı - 4

Gezeravcı ve 3 astronot, aileleri ile vedalaştıktan sonra kendilerini fırlatma rampasına götürecek elektrikli araçlara bindi.

Ax-3 misyonu olarak adlandırılan uzay yolculuğu; bir özel şirket tarafından yapılan ve tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş olma özelliğini taşıyor.

Gezeravcı’nın "Görev Uzmanı" olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.

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