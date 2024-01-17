SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13:15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.
SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.
Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun toplamda 36 saat sürmesi bekleniyor. Yolculuk sonunda astronotları taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yarın saat 13.15'te kenetlenecek. Astronotlar burada 14 gün boyunca bilimsel araştırmalar yapacak. .
DÜN ERTELENMİŞTİ
SpaceX, dün Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak'a ertelendiğini duyurmuştu.
ASTRONOTLAR AİLELERİYLE VEDALAŞTI
Aileler fırlatma rampası yakınlarında toplandı. Bölgeye helikopterle gelen astronotlar hep birlikte poz verdi. Türkiye'nin ilk astronotu Havacı Albay Alper Gezeravcı helikopterden inişinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Gezeravcı ve 3 astronot, aileleri ile vedalaştıktan sonra kendilerini fırlatma rampasına götürecek elektrikli araçlara bindi.
Ax-3 misyonu olarak adlandırılan uzay yolculuğu; bir özel şirket tarafından yapılan ve tamamı Avrupalılardan oluşan ilk uçuş olma özelliğini taşıyor.
Gezeravcı’nın "Görev Uzmanı" olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.
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