SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

ASTRONOTLAR AİLELERİYLE VEDALAŞTI

Aileler fırlatma rampası yakınlarında toplandı. Bölgeye helikopterle gelen astronotlar hep birlikte poz verdi. Türkiye'nin ilk astronotu Havacı Albay Alper Gezeravcı helikopterden inişinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.



Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

