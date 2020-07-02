SON DAKİKA HABERİ: İngiliz basını: İngiltere Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor

Son dakika haberi! The Telegraph'ın haberine göre İngiltere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkeye Pazartesi'den itibaren uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. İngiltere Dışişileri tarafından uçuş yasağının kaldıracağı ülkelerin tam listesinin bugün ya da yarın yayımlanması planlanıyor.

Gazete, İngiltere'nin hemen hemen tüm AB destinasyonlarına,

Bermuda ve Cebelitarık dahil olmak üzere İngiliz bölgelerine ve

Türkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya zorunlu olmayan

seyahat yasağını kısa süre içinde kaldıracağını bildirdi.



Haberde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın uçuş yasağını kaldırmasının nedeni olarak, söz konusu 75 ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle görülen vakaların düşüşe geçmesi ve hükümetler tarafından açıklanan verilerin güvenilir bulunması gösterildi.

Bakanlığın kararı aynı zamanda belirtilen 75 ülkeyi ziyareteden İngilizlerin, yurda döndüklerinde 14 gün karantinaya alınmayacağı anlamına da geliyor.