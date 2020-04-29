SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Başbakanı Boris Johnson baba oldu

Son dakika haberi! Geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı günlerce hastanede yoğun bakımda yatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Başkent Londra'da bir hastanede doğum yapan Carrie Symonds sağlık çalışalarına teşekkür etti.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un sözcüsü doğumla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Doğumun bugün erken saatlerde gerçekleştiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Anne ve bebeğin sağlık durumu gayet iyi" denildi.

JOHNSON 6'INCI KEZ BABA OLDU



Başbakan Johnson’ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı.



9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve önceki gün göreve dönmüştü.



Nişanlısı Symonds da Covid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği belirtilmişti.

