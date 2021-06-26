İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

Son dakika haberi! Eşini danışmanıyla aldatırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti. 42 yaşındaki Hancock istifa haberini Twitter'dan yayınladığı video ile duyurdu.



İngiltere Başbakanlık ofisi de Hancock'un istifa mektubunu Başbakan Boris Johnson'a sunduğunu açıkladı.



Hancock istifa mektubunda, "Bu salgında çok fazla fedakarlık yapan insanlara hayal kırıklığına uğrattığımızda dürüst olmayı borçluyuz." ifadelerine yer verdi. Fiziki mesafe kurallarını ihlal ettiği için tekrar özür diledi.



Johnson, mektubu aldığı için üzgün olduğunu belirtti. Hancock'a hizmetlerinden dolayı kendisiyle gurur duyması gerektiğini söyleyerek, desteği için teşekkür etti.



Matt Hancock, hükümetin pandemiye karşı mücadelesinin merkezinde yer alan isimdi. Halka her açıklamasında sıkı karantina kurallarına uyma çağrısı yapıyordu.



The Sun gazetesi cuma günü Hancock'un 43 yaşındaki milyoner lobici Gina Coladangelo ile çekilen güvenlik kamerası görüntülerini yayımlamıştı.



O fotoğraflarda Hancock, kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Coladangelo'yu öperken görüntülenmişti.



Hancock Covid kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa baskısı altındaydı. Muhalefet İngiliz siyasetçinin istifa kararını doğru bulduklarını ancak Başbakan tarafından kovulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock yardımcısı Gina Coladangelo'nun görüntüleri İngiltere'nin önde gelen tabloid gazetelerinden The Sun'ın manşetinde yer almıştı.