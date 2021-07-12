SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta corona virüs hastalarının kaldığı hastanede yangın: Can kaybı 92'ye yükseldi

Son dakika haberi! Irak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.



Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 67 kişi de yaralandı.



Birçok hastaya halen ulaşılamadı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yangının oksijen tüplerinin kötü kullanımından dolayı kaynaklandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekipleri yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını duyurdu.



Yangının ardından Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam El-Tavil Sağlık Bakanlığına istifa dilekçesini sunarken, Irak hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.



Nisan ayında başkent Bağdat'taki bir hastanede, oksijen deposunun patlaması sonucu yangın çıkmış, en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.

