SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 23:12 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 23:22

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın

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Son dakika haberi! Irak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

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