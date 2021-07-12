SON DAKİKA HABERİ: Irak'ta Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede yangın

Anadolu Ajansı 12.07.2021 - 23:12 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 23:22
Son dakika haberi! Irak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Covid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.