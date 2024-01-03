SON DAKİKA HABERİ: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti

SON DAKİKA HABERİ: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle yarınki Türkiye ziyaretini iptal etti.

SON DAKİKA HABERİ: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti
İran'da art arda patlama: En az 73 ölü, 170 yaralı

İran'da art arda patlama: En az 73 ölü, 170 yaralı

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Son dakika haberi! İran'da Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında peş peşe iki patlama oldu. Patlamalarda en az 103 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İran, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıklayarak ülkede bir günlüğünde ulusal yas ilan etti. 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle yarınki Türkiye ziyaretini iptal etti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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